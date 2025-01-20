Bursa’da 21 genç için asker uğurlama programı düzenlendi

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal İsaören Mahallesi'nde, askere gidecek 21 genç için asker uğurlama programı düzenlendi.

DUALAR EDİLDİ

Mahalle halkı ve muhtarlık tarafından organize edilen etkinlik, geleneksel asker uğurlama törenleri coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Geceye İnegöl Mehter Takımı da renk katarken, etkinliğe mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

"AYNI ECDADIMIZ GİBİ DUALAR VE MEVLİTLERLE BİZLERİ DE ASKERE UĞURLADILAR"

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbıkçı, yapığı konuşmada "Bugün 9’uncu kez düzenlediğimiz asker uğurlama programımıza hoş geldiniz. 2005 doğumlu evlatlarımızı uğurluyoruz. Geçmişte Çanakkale'den şehitlerimiz oldu, şimdi ise 21 evladımızı vatan nöbetine gönderiyoruz. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Askere gidecek gençlerden Muzaffer Özcan ise "Bizi mehter marşıyla şenlendiren muhtarımıza ve tüm köy halkımıza teşekkür ediyorum. Aynı ecdadımız gibi dualar ve mevlitlerle bizleri de askere uğurladılar. Rabbim, bizlere şehadet şerbetini içmeyi ve gazilik şerefine ulaşmayı nasip etsin" dedi.