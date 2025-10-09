Bursa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 19.00 sıralarında operasyon düzenledi.

21 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Yapılan çalışmada firari hükümlü M.K. yakalandı.

UYAP üzerinden yapılan sorgulamada M.K.’nın, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 21 yıl hapis cezası, ‘Tutuklu veya hükümlünün kaçması (ifadeye yönelik)’ suçundan arandığı ve ayrıca 82 bin 400 TL para cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.