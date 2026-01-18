Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar için yıkım başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir yıkım uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından hayata geçirilecek Sapanca Park Projesi kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak’ta başlatılan tebligat sürecinin 15 Ocak itibarıyla sona erdiği bildirildi.

89 KAÇAK YAPI TESPİT EDİLDİ

Göl kıyısında yapılan incelemelerde 89 kaçak iskele ve yapının belirlendiği aktarıldı. Bu yapılardan bir kısmının, hak sahipleri tarafından gönüllü olarak yıkıldığı tespit edilirken, yasal sürede gereğini yerine getirmeyen işletmeler ve iskeleler için belediye ekiplerinin 20 Ocak’ta sahaya ineceği kaydedildi.

"MEVZUATA UYGUN VE TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPILACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü’nün doğal dokusunun korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek, kaçak yapılarını kendi imkânlarıyla kaldıran işletmelere teşekkür etti.

Sakallıoğlu, yıkım çalışmalarının mevzuata uygun şekilde yürütüleceğini vurgulayarak, “20 Ocak’tan itibaren ekiplerimiz iş makineleriyle sahada olacak. Alınan resmi kararları titizlikle uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

GÖL KIYISI VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILACAK

Amaçlarının kimseyi mağdur etmeden Sapanca Gölü’nü korumak olduğunu dile getiren Sakallıoğlu, yaklaşık 47 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip gölün kıyı kesimlerinin bir bölümünün vatandaşların kullanımına açılacağını belirtti.

KAÇAK SU VE ATIK UYGULAMALARI DA SONLANDIRDI

Proje kapsamında, iskele altlarına gizlenen hortumlarla yapılan kaçak su çekimleri ile sazlık alanlara döşenen borular aracılığıyla göle bırakılan atık suların da tespit edilerek sonlandırıldığı ifade edildi. Sakallıoğlu, doğal yapısına uygun şekilde hayata geçirilecek proje sayesinde göl çevresinin ailelerin, çocukların ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin rahatlıkla kullanabileceği bir sosyal alan haline geleceğini kaydetti.