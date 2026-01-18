Vakıfbank Ocak 2026 promosyon ödemesi: Emeklinin cebi dolacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ocak 2026 itibarıyla emeklilere yönelik banka promosyonları yeniden güncellendi.

VakıfBank, Ocak ayı itibarıyla geçerli olan yeni emekli maaş promosyon kampanyasını duyurdu.

Güncellenen kampanya kapsamında nakit promosyon tutarları yukarı yönlü revize edilirken, Troy Emekli Kartı’na özel ek kazanç fırsatları da öne çıktı.

Üç yıl boyunca maaşını VakıfBank’tan alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL’ye varan ödeme yapılacak.

30 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Yeni kampanya kapsamında, maaşını ilk kez VakıfBank’a taşıyan ya da emeklilikte ilk maaşını VakıfBank’tan alacak olan müşterilere 12 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı kullananlar için toplamda 18 bin TL’ye kadar ek ödeme imkanı sağlanıyor.

Kampanya çerçevesinde emekli müşteriler, Troy logolu kredi kartı ile yapacakları harcamalar karşılığında ilk altı ay boyunca aylık 2 bin TL’nin maaş hesabına nakit olarak yatırılması avantajından yararlanabilecek. Son üç ayda ise aylık 2 bin TL tutarındaki kazanım, kredi kartı ekstresine indirim olarak yansıtılacak. Böylece toplam ek kazanç 18 bin TL’ye kadar ulaşabilecek.

Kampanya, 31 Ocak 2026 tarihinde kadar maaşını bankaya taşıyan veya yeni emekli olan SGK’lıları kapsıyor.