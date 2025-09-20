Abone ol: Google News

Bursa'da, 3 katlı binada yangın

Bursa'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 07:57
Bursa'da, 3 katlı binada yangın

Bursa'da gece saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı.

1 SAATİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler kısa sürede binanın giriş katındaki daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İç Haber Haberleri