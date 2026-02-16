Bursa'da 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı.
- Kazada 3 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çavuş Mahallesi'nde K.G. (74) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen S.K. (55) idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan M.Y. (25), hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.