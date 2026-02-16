Abone ol: Google News

Bursa'da 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Bursa'da meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 23:12
  • Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı.
  • Kazada 3 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çavuş Mahallesi'nde K.G. (74) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen S.K. (55) idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan M.Y. (25), hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

