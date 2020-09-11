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    Bursa'da 4 polise maske cezası kesildi

    İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, maske takmayan 4 polis memuru hakkında işlem yaptı.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 14:42
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 14:42
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    Bursa'da 4 polise maske cezası kesildi

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisler maske takmayanlar hakkında işlem yaparken, kurallara riayet etmeyen polisler de aynı ceza ile karşı karşıya kalıyor.

    İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İnegöl genelinde yaptığı denetimler sırasında maske takmayan 4 personeli hakkında işlem yapılması için talimat verdi.

    3 BİN 600 TL CEZA

    Emniyet müdürünün talimatıyla polis memurlarına, meslektaşları tarafından 900’er liradan toplamda 3 bin 600 lira ceza kesildi.

    Bursa da 4 polise maske cezası kesildi #1

    Bursa da 4 polise maske cezası kesildi #2

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