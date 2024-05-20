Bursa'da, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü

DHA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonuna hava almak için çıkan Selçuk Kaya, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çığlık sesleri üzerine evlerinden çıkan komşular, Kaya’yı kanlar içinde yatarken buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Selçuk Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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