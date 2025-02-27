Bursa'da 550 yıllık çınar tarihi caminin üzerine devrildi

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri devlet adamlarından İshak Paşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshak Paşa Cami'nin girişinde bulunan asırlık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi.
Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden parçalar yere düştü.
YARALANAN OLMADI
Olay sırasında bölgede kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
İshak Paşa Cami, 1486 tarihli vakfiyesine göre 1468-1469 yılından önce tamamlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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