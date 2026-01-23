Bursa'da 9 kaçak göçmen yakalandı

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı.
- Jandarma ekipleri, Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda göçmenleri yakaladı.
- Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde istihbarat aldı.
9 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Alınan bilginin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, oturma ya da çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 9 kişiyi yakaladı.
Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.