Abone ol: Google News

Bursa'da 9 kaçak göçmen yakalandı

İnegöl ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 07:19
Bursa'da 9 kaçak göçmen yakalandı
  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı.
  • Jandarma ekipleri, Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda göçmenleri yakaladı.
  • Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde istihbarat aldı.

9 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Alınan bilginin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, oturma ya da çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 9 kişiyi yakaladı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İç Haber Haberleri