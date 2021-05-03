Bursa'da 90 bin lira harcadığı araçla yine yakalandı

Bursa'da otomobilinin teknik özelliklerinde 90 bin TL harcayarak değişiklik yapan Ali Rıza Altunbay'a, izinsiz değişiklikler ve arka plakasını söktüğü için para cezası kesildi.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı bölgelerde denetim noktası oluşturdu.

Hikmet Şahin Köprülü Kavşak girişinde polis ekiplerince düzenlenen drone destekli asayiş uygulamasında sürücülere izin belgesi soran ekipler, 16 F 4619 plakalı otomobili durdurdu.

İZİNSİZ DEĞİŞİKLİKLER TESPİT EDİLDİ

Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti.

Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı ve arka plakasını söktüğü belirlenen Ali Rıza Altunbay’a toplam 696 lira para cezası uygulandı.

"BAŞKA HEVESİMİZ YOK"

Sürücünün araçtaki değişiklikleri ruhsata işletmesi için 1 hafta süre verilirken uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobili, trafikten 2'nci kez men edilecek. Ceza işlemi uygulanan Altunbay ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Biz hastasıyız bunun, başka hevesimiz yok. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz." dedi.

Modifiyeli araç sürücüsüne ceza VİDEO

"90 BİN TL HARCADIM"

Ali Rıza Altunbay, geçen yıl 23 Haziran'da aracındaki modifiye işlemi için yaptığı açıklamada, "Aracımı motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL´ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım. Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL´nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu." diye konuştu.