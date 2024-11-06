Bursa'da ağaçtan zeytin toplarken merdivenden düştü

İHA

Bursa'da görünmez kaza...

Orhangazi’ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde bir zeytin bahçesinde meydana gelen olayda 58 yaşındaki Halil İmre isimli bir şahıs, kendisine ait zeytinlikte zeytin ağacında zeytin toplamak için merdivene çıktı.

KAFASINI ÇARPTI

Merdivenden dengesini kaybedip düşen ve kafasını çarpan Halil İmre ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi burada yapılan Halil İmre, daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan Halil İmre, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı.