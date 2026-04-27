Bursa'da alkollü araç kullanan sürücüye 92 bin 500 lira ceza

Bursa'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçın ardından taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçe genelinde kutlama yaptı.

2.37 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kutlamalar sırasında devriye gezen polis ekipleri, 16 BBR 066 plakalı triportörün trafikte kontrolsüz şekilde ilerlediğini fark etti.

Durumdan şüphelenen ekipler aracı durdurarak sürücü Hüseyin İ. (50)'ye alkol testi yaptı. Yapılan ölçümde sürücünün 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi.

92 BİN 500 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Bunun üzerine sürücüye; ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 92 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, triportör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.