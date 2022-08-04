Bursa'da alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü: Alkollüyüm diyorum bu kadar basit

Bursa'da alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü: Alkollüyüm diyorum bu kadar basit

Bursa İnegöl'de durdurulan aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 1823 lira cezai işlem uygulandı. Alkolmetreyi üflememekte ısrarcı olan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada ekipler, şüphelendikleri 77 ABS 216 plakalı cipi durdurdu.

Ekipler, sürücü Osman A.'nın alkollü olup olmadığını kontrol etmek istedi. Sürücü ise ısrarla alkolmetre ölçümü yapılmasını istemedi.

"Alkollüyüm diyorum, üflemek istemiyorum bu kadar basit"

Osman A. önce, "Alkollüyüm diyorum, üflemek istemiyorum bu kadar basit" derken, bir süre sonra da, "Bana nakliye işi geliyor. Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, polisten 2 lira alıyorum. Allah razı olsun sizden. Delikanlısınız" dedi ve üflemeye karar verdi.

Bursa’da polisin alkollü sürücü ile imtihanı VİDEO

1.5 promil alkollü çıkan sürücüye 1823 lira cezai işlem uygulandı

Alkolmetreye üflemekte zorluk çeken sürücüye polis ekipleri ders verdi. Dakikalar sonucunda alkolmetre ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümde 1.5 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, görüntülerde alkollü sürücüyle polemik yaşanırken arkada başka bir aracın bir araca vurup kaçtığı duyuldu.