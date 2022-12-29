Petrol
82.79
-1.43%
Euro
19.9669
0.56%
Dolar
18.7174
0.04%
Altın
1.094
0.78%
Borsa
5477
2.46%
Bitcoin
315.300
-0.18%
BTXN Coin
5.93
-2.94%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Bursa'da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı

    Bursa Orhangazi'de alt geçidi kullanmayıp, üzerindeki yoldan karşıya geçmek isterken servis otobüsünün çarptığı 78 yaşındaki Öztürk T. ağır yaralandı.
    • 29.12.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı

    Saat 16.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Terminal bölgesindeki ana yolda meydana gelen olayda, 78 yaşındaki Öztürk T., alt geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalıştı.

    O esnada Öztürk T.’ye, Mestan S. (66) yönetimindeki 16 S 7577 plakalı servis otobüsü çarptı. Kazada, Öztürk T. ağır yaralandı.

    Durumu ciddiyetini koruyor

    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk T., kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Öztürk T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Refüjün tellerinin kesildiği görüldü

    Bu arada, kazanın yaşandığı alt geçidin üstünde bulunan refüjün tellerinin kesildiği ve yayaların alt geçidi kullanmak yerine buradan yolun karşısına geçtiği belirtildi.

    Bursa da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı #1

    Bursa da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı #2

    Bursa da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı #3

    Bursa da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı #4

    Bursa da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı #5

    Bursa da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı #6

    Bursa da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı #7

    Bursa da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı #8


    Ordu’da evini ve aracını satan adam, 380 bin TL dolandırıldı
    3. Sayfa

    Ordu’da evini ve aracını satan adam, 380 bin TL dolandırıldı

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Kira sözleşmesi devam ederken konutunu satan kişi tazminat ödeyebilir
    Emlak

    Kira sözleşmesi devam ederken konutunu satan kişi tazminat ödeyebilir

    Görüş Bildir