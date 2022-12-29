Bursa'da alt geçidini kullanmayan yayaya otobüs çarptı

Bursa Orhangazi'de alt geçidi kullanmayıp, üzerindeki yoldan karşıya geçmek isterken servis otobüsünün çarptığı 78 yaşındaki Öztürk T. ağır yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Terminal bölgesindeki ana yolda meydana gelen olayda, 78 yaşındaki Öztürk T., alt geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalıştı.

O esnada Öztürk T.’ye, Mestan S. (66) yönetimindeki 16 S 7577 plakalı servis otobüsü çarptı. Kazada, Öztürk T. ağır yaralandı.

Durumu ciddiyetini koruyor

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk T., kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Öztürk T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Refüjün tellerinin kesildiği görüldü

Bu arada, kazanın yaşandığı alt geçidin üstünde bulunan refüjün tellerinin kesildiği ve yayaların alt geçidi kullanmak yerine buradan yolun karşısına geçtiği belirtildi.





























