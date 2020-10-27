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    Bursa'da aracın camından sarkan şahsın ilginç hareketleri

    Aracın ön camından çıkarak bacağını dışarıya sarkıtan şahsın hareketleri, yürekleri ağza getirdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 12:09
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    Bursa'da aracın camından sarkan şahsın ilginç hareketleri

    Bursa- Karacabey yolunda, 78 BM 023 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğundaki şahıs, aracın camından aşağı sarktı.

    Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, sağ elini ve sağ ayağını dışarıya sarkıtarak yolculuk yaptı.

    Kendisini ve çevredeki tehlikeye atan kişi yaptığı farklı hareketlerle yürekleri ağza getirdi.

    Bursa'da aracın camından sarkan şahsın ilginç hareketleri VİDEO


    İLGİNÇ HAREKETLER KAMERADA

    Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmadan davranışlarına devam eden kişi bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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