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    Bursa'da asker uğurlaması yine trafiği durdurdu

    Asker uğurlamak için konvoy yaparak caddeyi trafiğe kapatan kalabalık grup, araçlarından inerek eğlendi.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 21:02
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    Bursa'da asker uğurlaması yine trafiği durdurdu

     

    Her celp dönemi yaşanan asker uğurlama görüntüleri bu dönem de de sık sık gündeme gelmeye başladı.

    YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 4’üncü Cadde’de asker uğurlaması için konvoy yapanlar, caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

    Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler, cadde üzerinde araçlarından inerek, askere gidecek olan kişiyi havaya attı.

    Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu -2

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Bu sırada cadde üzerinde bulunan diğer araç sürücüleri ile evlerinde olan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan bir vatandaş ise konvoydakileri eleştirerek, ''Yolu kapatıp, asker uğurlaması yapıldı. Hiçbir koronavirüs önlemi alınmadı. Ayrıca havaya ateş açıldı'' dedi.

    Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu -1

    Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu -3

    Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu -4

    Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu -5

    Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu -6

    Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu -7

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