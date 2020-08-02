Bursa'da aşkı uğruna uyuşturucudan vazgeçti

5 yıldır uyuşturucu kullanan genç kız, sevdiği genç uğruna tedavi olmak için hastaneye yattı.

Bursa'da yaşayan ve 20 yaşındayken arkadaş ortamında bir kez kullandığı metamfetaminle uyuşturucu bağımlısı olan E.B., 5 yıl boyunca uyuşturucu kullandı.

Uyuşturucuyu bırakmak için uzun süre mücadele eden ancak başarılı olamayan genç kıza en büyük desteği ise Bursa Samsunlular Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Ataseven verdi.

SEVDİĞİ GENÇ UĞRUNA TEDAVİYE BAŞLADI

Sevdiği adamın, "Seninle evlenmek istiyorum ama uyuşturucuyu bırakman lazım" demesi üzerine genç kız, bu illetten kurtulmak için Dernek Başkan Yardımcısı Ebru Ataseven'den yardım istedi.

Genç kıza elinden gelen desteği veren Ataseven, genç kızı tedavi olması için hastaneye yatmaya ikna etti. E.B., tedavi olmak üzere Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine (ÇEMATEM) giderek yattı.

Burada bir ay tedavi görecek olan genç kız, uyuşturucudan kurtularak sevdiği adamla evlenmeyi planlıyor.

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"BİR KERENİN DEVAMI GELİYOR"

Uyuşturucunun çok kötü bir illet olduğunu belirten E.B., "Bu illetten kurtulmak istiyorum. Benim kardeşim yaşındakiler içiyor. Bunları görüyorum ve üzülüyorum. Ben evde fare gibi geziyordum babama gözükmemek için. Babamla konuşmuyordum, bıraktığım için artık benimle konuşuyor. Bir kereden bir şey olmaz diyorlar, bu bir kerenin devamı geliyor. Bıraktırmıyor insana. Ben de bir kere denedim, bir daha denedim, baktım bağımlısı olmuşum. Kimse başlamasın. Bir ay sonra evleneceğim. Bir evlilik adayım var. Bana, 'Temizlen, seni alacağım' diyor. Ebru Ablayı da kendime sağdıç yapacağım" dedi.

"TEDAVİ İÇİN ÇOK HEVESLİ"

Genç kızı tedavi olmaya ikna eden Ebru Ataseven ise "Kızımızın annesi bizi aradı, destek istedi. Biz de kızımızla konuştuk. Tedavi olması için ikna ettik. Bu zorlu süreçte onun yanındayım. Tedavi olmak için çok hevesli. İnşallah bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız. Onu topluma kazandıracağız" şeklinde konuştu.