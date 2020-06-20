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Bursa'da ayağı alçılı oğlunu okula sırtında taşıdı

Bursa'da ayağı alçılı oğlunu okula sırtında taşıdı

Kırık nedeniyle bacağı alçılı halde olan Hasan Kutlu'yu, sınava gireceği okula babası sırtında taşıyarak getirdi, sınavdan sonra da yine sırtında eve götürdü.