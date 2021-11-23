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    Bursa'da baba ile müdür oğlu koronavirüse yenildi

    Celal Bayar Anadolu Lisesi müdürü ile babası, tedavi gördükleri hastanede 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 11:02
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    Bursa'da baba ile müdür oğlu koronavirüse yenildi

    Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki'nin (57) bazı semptomlar üzerine hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

    Evde karantinaya giren Beki, sağlık durumu ağırlaşınca 1 Kasım'da Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Okul müdüründen 3 gün sonra babası Recep Beki'nin (85) de yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı.

    Recep Beki de oğluyla birlikte aynı hastanede tedaviye alındı.

    5 GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER

    Entübe edilen 3 çocuk babası Kamil Beki, 15 Kasım'da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Hastanede tedavisi süren Recep Beki de 20 Kasım'da hayatını kaybetti.

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    MÜDÜR AŞI YAPTIRMADI, BABASI DA ÜÇÜNCÜ DOZU OLMADI

    Recep Beki, pazar günü oğlunun defnedildiği Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Kamil Beki'nin aşı yaptırmadığı, babası Recep Beki'nin de zamanı gelmesine rağmen üçüncü doz aşısını olmadığı öğrenildi.

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