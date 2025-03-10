Bursa'da başkasına ait kimlikle tedavi olmaya gelen şüpheliler yakalandı
DHA

Bursa'da akılalmaz olay..

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin başkasına ait kimlikle tedavi olmak istediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde Göçmen Sağlığı Merkezi'ne gelen ve başkalarına ait kimlikleri kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığı olan 2 kişiyi yakaladı.

KORUYUCU MASKELERLE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ'NE SEVK EDİLDİLER

Ekipler, koruyucu maskeler takarak, 2 şüpheliyi ambulansa aldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 şüpheli, ilk tedavilerinin ardından Verem Savaş Dispanseri'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Dilay Kaynak
Editor