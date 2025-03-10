Bursa'da başkasına ait kimlikle tedavi olmaya gelen şüpheliler yakalandı

DHA
Bursa'da akılalmaz olay..
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin başkasına ait kimlikle tedavi olmak istediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde Göçmen Sağlığı Merkezi'ne gelen ve başkalarına ait kimlikleri kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığı olan 2 kişiyi yakaladı.
KORUYUCU MASKELERLE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ'NE SEVK EDİLDİLER
Ekipler, koruyucu maskeler takarak, 2 şüpheliyi ambulansa aldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 şüpheli, ilk tedavilerinin ardından Verem Savaş Dispanseri'ne sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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