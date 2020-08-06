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    Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı

    Bursa'da hemşirelik yapan Zübeyde Gülbakan, kardeşi tarafından 2 yıl önce yeğeni kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 15:53
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    Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Ballı (35), uzun süredir görüşmediği hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'ndeki evine geldi.

    "2 YIL ÖNCE OĞLUN BANA HAKARET ETMİŞTİ"

    Kapıyı açan ablasına, "Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin." diyerek, bıçakla saldırdı.

    O sırada evde olan diğer ablalar, Mustafa Ballı'ya engel olmak istedi. Ancak başarılı olamadı.

    MAHALLELİ SALDIRGANI EVDEN ÇIKARDI

    Çığlıklar üzerine gelen mahalleli, Mustafa Ballı'yı zorla binadan çıkarttı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı #1

    9 YERİNDEN BIÇAKLANDI

    9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Zübeyde Gülbakan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

    Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı #2

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Psikolojik sorunları olduğu bildirilen Mustafa B. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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    Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı #4

    Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı #5

    Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı #6

    Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı #7

    Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı #8

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