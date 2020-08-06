Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı

Bursa'da bir kadın kardeşi tarafından bıçaklandı

Bursa'da hemşirelik yapan Zübeyde Gülbakan, kardeşi tarafından 2 yıl önce yeğeni kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Ballı (35), uzun süredir görüşmediği hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'ndeki evine geldi.

"2 YIL ÖNCE OĞLUN BANA HAKARET ETMİŞTİ"

Kapıyı açan ablasına, "Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin." diyerek, bıçakla saldırdı.

O sırada evde olan diğer ablalar, Mustafa Ballı'ya engel olmak istedi. Ancak başarılı olamadı.

MAHALLELİ SALDIRGANI EVDEN ÇIKARDI

Çığlıklar üzerine gelen mahalleli, Mustafa Ballı'yı zorla binadan çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

9 YERİNDEN BIÇAKLANDI

9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Zübeyde Gülbakan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Psikolojik sorunları olduğu bildirilen Mustafa B. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.





















