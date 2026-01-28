Bursa'da bir tekniker bakımını yaptığı pres makinesine sıkıştı

- Bursa İnegöl'de, bir orman ürünleri fabrikasında tekniker Sedat Ç., bakım yaptığı pres makinesine sıkışarak ağır yaralandı.
- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sedat Ç.'yi sıkıştığı yerden kurtardı ve hastaneye kaldırıldı.
- Teknikerin durumu ciddiyetini korurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'da feci kaza..
Saat 16.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda, bakım teknikeri Sedat Ç., bir anlık dikkatsizlik sonucu bakımını yaptığı pres makinesine sıkıştı.
İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sedat Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Teknikerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı