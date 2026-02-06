Bursa'da çocuğun kullandığı otomobil park halindeki araçlara çarptı: 8 yaralı

- Bursa'da 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki üç araca çarptı.
- Kaza sonucunda sürücü dahil 8 çocuk yaralandı ve güvenlik kamerasına yansıdı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Karalar Yolu Caddesi'nde Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nden çıkan öğrencilerin bulunduğu, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.B. yönetimindeki otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yoldan savrulan otomobil, oto yıkama iş yeri önünde park halinde bulunan araçlara çarptı.
8 ÇOCUK ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü A.B. ile yolcu konumunda bulunan öğrenciler S.B. (14), İ.Ş. (16), E.D. (15), B.A. (15), E.T. (16) ve M.D. (16) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.