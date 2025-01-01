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İHA

Bursa'da kan donduran olay..

Yıldırım ilçesinde 28 Aralık 2024'te özel bir diş kliniğine 3 çocuğuyla birlikte gelen H.H.Y. (25) adlı kadın, bir süre diş doktoru Hakkı Nail Ö. ile konuştu.

Yoğunluk olduğu için alamadığını ifade eden doktoru arkasını döndüğü esnada çantasında taşıdığı bıçakla saldıran kadın, bıçağı Hakkı Nail Ö.'nün omzuna saplayıp çocuklarını da bırakıp kaçtı.

Korku dolu anlar yaşayan doktor ve klinikteki meslektaşları, 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederken, doktorun omzuna saplanan bıçak ameliyatla alındı.

TUTUKLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: