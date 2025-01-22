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Bursa'da dini istismar ederek dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

Bursa'da dini istismar ederek dolandırıcılık yapan kadın yakalandı Bursa'da kendisini 'manevi danışman' olarak tanıtıp dini duyguları istismar ederek insanları dolandıran Gönül Derman Aytimur, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.