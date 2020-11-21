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    Bursa'da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı

    Bursa Tapu Müdürlüğü'nde çalışan memurlarla iş birliği yaparak değerli tapuları olan vatandaşlara benzeyen kişileri bulup dublör olarak kullanarak tapu satışı yaptıkları belirlenen çete çökertildi.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 15:34
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 15:44
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    Bursa'da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı

     

    Bursa ​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’da bazı tapu sahiplerinin haberleri olmadan tapularında değişiklik yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

    Ekipler, tapuda çalışan bazı memurları takibe aldı.

    TAPU MEMURU-ÇETE İŞ BİRLİĞİ

    Uzun süre yapılan takibin ardından, tapuda görevli memurların bir çeteyle iş birliği yaptığını belirledi.

    Çete üyelerinin, tapuda görevli memurlarla iş birliği yaparak değeri yüksek tapu sahipleri hakkında bilgi edindikleri tespit etti.

    Bursa da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı #1

    DUBLÖR KULLANARAK TAPU DEĞİŞTİRDİLER

    Çetenin bu kişilere benzeyen kişiler bularak, dublör olarak kullanıp söz konusu arazilerin tapu ve noter devir işlemlerini yaptıklarını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

    Bursa'da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı VİDEO

    Bursa da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı #2

    9 KİŞİ TUTUKLANDI

    Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçeleri ile Edirne’de 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 çete üyesinden 10’u gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şüphelilerle iş birliği yaptığı öne sürülen memurlara yönelik soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

    Bursa da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı #3

    Bursa da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı #4

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    Bursa da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı #7

    Bursa da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı #8

    Bursa da dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi: 10 gözaltı #9

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