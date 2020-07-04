Bursa'da düğün konvoyundaki kazada damat yaralandı

Bursa'da düğün konvoyu kaza yaptı, yaralanan damat tedavi edilirken gelin o anları şaşkınlıkla izledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gül Caddesinde, düğün fotoğrafı çekimine giden konvoyda kaza meydana geldi.

Manastır Gül Caddesinde seyir halinde olan Müslüm Erdoğan kontrolündeki otomobil, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

DAMAT YARALANDI

Kazada, akşam düğünleri olan ve dış çekime giden damat Mehmet Özkınacı ve arkadaşı Mehmet Kılıç ile diğer araçta bulunan Onur Turan ve Erkan Hacıoğlu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ŞAŞKIN GELİN DAMADIN TEDAVİSİNİ İZLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken yaşadıkları karşısında şaşkınlık geçiren gelin olanları hayretler içerisinde izledi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Kaza sonrasında Gemlik Armutlu yolunda trafik kontrollü olarak verilirken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.