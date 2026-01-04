Bursa’da dün başlayan lodos, etkisini bugün de sürdürdü

- Bursa'da dün başlayan lodos bugün de etkili oldu.
- Saatteki hızı 73 km'ye ulaşan lodos tabelaları devirdi, çatıları uçurdu ve kazalara neden oldu.
- Meteoroloji, lodosun gece etkisini kaybedeceğini ve yarın beklenmediğini bildirdi.
Bursa'da vatandaşların zor anları...
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.
Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle tabelalar ve ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.
Lodos nedeniyle kazalar da yaşanırken, bazı kişilerin yürümekte zorluk çektiği görüldü.
O ANLAR KAMERADA
Dün akşam saatlerinde ise Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde bir kahvehanede oyun oynayan vatandaşlar, rüzgarın sunta duvarı parçalamasıyla zor anlar yaşadı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MOTOSİKLET DEVRİLDİ
Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde ise bir motokurye, sipariş almak için motosikletini refüje park edip restorana girdi.
Lodosun etkisiyle motosiklet, caddede seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.
LODOS GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK
Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü kentte lodosun 40 ila 73 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği, gece saatlerinde ise etkisinin azalacağı bildirildi.
Yarın kentte lodos beklenmiyor.