Bursa'da felç kalan 23 yaşındaki Fatih, yardım bekliyor

Denizde boğulan ve duran kalbi yeniden çalıştırılan üniversite öğrencisi Fatih, 4 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatih Alver, 4 sene önce arkadaşlarıyla Gemlik ilçesine giderek denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren Alver, çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.

FELÇ KALDI

Ancak boğulma esnasında nefessiz kaldığı için kalbi duran genç adam, hastanede yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü.

Fakat kalbi durduğu için beynine oksijen gitmeyen üniversite öğrencisi felç oldu. 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından evine getirilen Alver, yatağa bağlı şekilde yaşarken, fizik tedavi görmeye başladı.

İKİ YIL TEDAVİ GÖRDÜ, AİLENİN MADDİ GÜCÜ KALMADI

Yatağa bağlı halde yaşadıkları çocuklarını tedavi ettiren Alver ailesi, bir yandan çocuklarına bakarken, bir yandan da maddi sıkıntılarını halletmeye çalıştı. Yatağından kalkamayan Fatih için eve fizik tedavi uzmanları getiren aile, ellerine geçen bütün parayı Fatih’in sağlığına harcadı.

Ancak daha fazla maddi imkansızlıklarla boğuşamayan Alver ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması için yetkililer ve yardımseverlerden yardım bekliyor.

"HAYALLERİ DE OKULLARI DA YARIM KALDI"

Fatih’in üniversite ikinci sınıfta okuduğunu ve aynı zamanda amatör futbolcu olduğunu söyleyen baba Murat Alver, “Yolspor’da 5 sene futbol oynadı, Bursa’da çeşitli futbol takımlarında oynadı. Hedefi büyük takımlarda oynamaktı. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi'nde elektrik teknisyenliği 2’nci sınıf öğrencisiydi. Hayalleri de, okulları da yarım kaldı. Oğlumun sağlığına kavuşmasını, yeniden yürümesini, askere gitmesini istiyorum. En azından kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini istiyorum. Oğlumun sesini özledim. Yetkililerden yardım istiyorum.” ifadelerinde bulundu.

"OĞLUMUN 'ANNEM' DİYEBİLMESİNİ İSTİYORUM"

Oğlunun bakımıyla ilgilendiğini belirten anne Cevriye Alver, “Elimizden gelen her şeyi yaptık, fakat fizik tedavisine yetişemiyoruz. Oğlumun eskiden olduğu gibi bana 'Annem' diyebilmesini, yürüyebilmesini istiyorum. Üniversite okuyan çocuğum, birden yataktan çıkamaz hale geldi. Evladım burada ayağa kalkamadan yatarken ben 5 dakika dışarı çıkamıyorum, içim rahat etmiyor. Eski resimlerini gördükçe üzülüyorum.” dedi.