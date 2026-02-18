Bursa’da fırtına denizi taştırdı: Sokaklar sular altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde şiddetli rüzgarın kabarttığı dalgalar, sahil hattını geçerek karayoluna ve yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Deniz suyunun yağmurla birleşmesi sonucu sokaklar kısa sürede suyla kaplandı.

Deniz ile kara adeta birleşirken, bölgede ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Mahallede temizlik ve tahliye çalışmaları başlatılırken, vatandaşlar suyun çekilmesini bekledi.

"HER FIRTINADA AYNI MANZARA"

Kurşunlu Mahallesi sakinleri, her yoğun yağış ve fırtınada benzer görüntülerin yaşandığını belirterek kalıcı çözüm talep etti.

Bölge halkı, sahil hattında deniz taşkınlarını önleyecek koruyucu set yapılmasını ve altyapının güçlendirilmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.