Bursa'da Gemlik Serbest Bölge’de çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursa’da Gemlik Serbest Bölge’de faaliyet gösteren bir fabrikanın yemekhanesinde yangın meydana geldi.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Yoğun dumanı fark eden çalışanlar kısa sürede tahliye edilerek güvenli alana çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.