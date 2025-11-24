Abone ol: Google News

Bursa'da geziye çıkan gençler, mahsur kalan mavi balıkçıl kuşunu kurtardı

İnegöl ilçesinde doğa gezisine çıkan iki genç, misinaya takılan mavi balıkçıl kuşunu kurtardı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 17:19
  • Bursa İnegöl'de doğa gezisinde gençler, misinaya takılan mavi balıkçıl kuşunu fark edip kurtardı.
  • Kuş kurtarıldıktan sonra tedavi için İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi.
  • Gençlerin bu duyarlılığı, doğal yaşamı koruma çabalarıyla takdir topladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Boğazköy Sulama Barajı çevresinde yürüyüş yapan Rıfat Özkan, arkadaşıyla gezerken bir ağacın üzerinde uçmakta zorlanan mavi balıkçıl kuşu fark etti.

AYAĞINA DOLANAN OLTA MİSİNASINI ÇIKARDILAR

Özkan, kuşun ayağının olta misinasına dolandığını görünce hemen müdahale etti ve misinayı keserek kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Doğasever, yaralı kuşu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim ederek tedavi edilmesini sağladı.

Özkan’ın bu duyarlı davranışı, bölgedeki vahşi yaşamın korunması açısından büyük takdir topladı.

