Bursa'da hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Jandarma ekiplerince 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 28.04.2020 - 17:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Yapılan GBT incelemesinde, S.Ç. isimli şahsın hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ekipler tarafından gözaltına alınan S.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Zanlı işlemlerinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.