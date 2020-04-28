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    Bursa'da hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

    Jandarma ekiplerince 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 28.04.2020 - 17:16
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    Bursa'da hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

    Yapılan GBT incelemesinde, S.Ç. isimli şahsın hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

    ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Ekipler tarafından gözaltına alınan S.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Zanlı işlemlerinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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