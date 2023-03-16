Bursa'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı Bursa Orhangazi'de ters yöne giren motosikletin karşı yönden motosiklet ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'da ters yöne giren motosiklet kazaya neden oldu.

Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Göl Yolu Caddesi’nde seyreden Cemil Keleş (38) idaresindeki 16 AKC 310 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve ters şeritte olduğu öğrenilen belirlenen Mehmet K. (20) idaresindeki 16 RCJ 81 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücülerinden Cemil Keleş ile arkasında oturan Onur İlhan (19) yaralandı.

Yaralılardan birinin durumu ciddi

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken 112'ye ihbarda bulunuldu, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı cadde üzerinde önlem aldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Cemil Keleş, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, Onur İlhan'ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.