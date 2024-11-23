Bursa'da itfaiyenin lodos mesaisi

DHA

Bursa'da etkili olan lodos vatandaşlara zorlu anlar yaşatıyor...

Dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran lodosun saatteki hızı Kestel ilçesinde 103, Yıldırım ilçesinde 84, kent merkezinde 75 kilometreye kadar çıktı.

OTOBÜS DURAĞI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine yıkılırken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu.

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi.

Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki otobüs durağı da lodos nedeniyle yerinden sökülerek camı patladı.

Ayrıca, Sağlık Parkı'ndaki birçok ağaç da lodos nedeniyle yerinden sökülürken, parktaki çöp konteynerleri de devrildi.

ULUDAĞ'A KAR MÜJDESİ

Diğer yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 128 ihbara müdahalede bulundu.

Meteoroloji yetkilileri de lodosun gün içinde etkisini kaybedip, yerini sağanağa bırakacağını aktardı.

Yetkililer, metrekareye yaklaşık 30 kilo yağışın düşmesinin beklediğini belirtirken, hava sıcaklığın 10 derece kadar düşeceği, Uludağ'a ise kar yağacağı bildirildi.