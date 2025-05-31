Bursa'da kanlı kavga: Sırtından bıçaklandı

DHA
Bursa'da çıkan kavgada kan aktı..
Saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde Yeni Cami Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta karşılaşan Kadir Kamil A. ile Kemal K., kız meselesi nedeniyle tartıştı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kemal K., elindeki bıçakla Kadir Kamil A.'yı sırtından bıçaklayıp kaçtı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı görenlerin 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Kadir Kamil A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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