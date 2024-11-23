Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

İHA
Tüm yurttan kan manzaraları gelmeye devam ediyor...
Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkisini gösterirken bu illerden biri de Bursa oldu.
Bursa'da kar yağışı, İnegöl-Bursa yolu Ümitalan mevkiinde etkisini artırdı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, Bursa’da düşen hava sıcaklığı nedeniyle Uludağ, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oldu.
İnegöl-Domaniç yolunda etkili olan kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşatıyor.
Ekipler kar yağışıyla birlikte harekete geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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