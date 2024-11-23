Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

İHA

Tüm yurttan kan manzaraları gelmeye devam ediyor...

Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkisini gösterirken bu illerden biri de Bursa oldu.

Bursa'da kar yağışı, İnegöl-Bursa yolu Ümitalan mevkiinde etkisini artırdı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, Bursa’da düşen hava sıcaklığı nedeniyle Uludağ, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

İnegöl-Domaniç yolunda etkili olan kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Ekipler kar yağışıyla birlikte harekete geçti.