Bursa’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 06:13
Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
  • Bursa'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, sıcaklığın eksi 2 dereceye düşmesine neden oldu.
  • Kentin yüksek kesimlerinde kar örtüsü oluştu.
  • Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.

Bursa’da kentin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların daha da azalmasıyla birlikte yer yer kar örtüsü oluştu.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Sabah saatlerinde olumsuzluk yaşanmaması için trafik polisi ekiplerinin yol açma ve kontrol çalışmalarını artırmayı planladığı öğrenildi.

Yetkililer, yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları, kış lastiği ve zincir gibi önlemleri ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

