Bursa'da kargo aracını çalan hırsızı polis kovaladı

Bursa gece saatlerinde, filmleri aratmayan bir kovalamacaya sahne oldu.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde Ö.F.U.'ya ait kargo aracı, çalışır vaziyetteyken kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından çalındı.

Aracının çalındığını gören sürücü durumu hemen polise aktardı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalınan aracı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

BURSA CADDELERİNDE AMANSIZ KOVALAMACA

Şüpheli, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi ışıklarında polis ekiplerinin takibine girdi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, hızını artırarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında yaklaşık 20 kilometre boyunca nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Zaman zaman trafiği tehlikeye düşüren şüpheli, dar sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

ARACI BIRAKIP YAYA KAÇTI

Kovalamaca sırasında polis ekiplerinin önüne atlayan bir aracın olmasını fırsat bilen şüpheli, ani bir manevrayla aracı ara sokağa çekti.

Aracı terk eden zanlı, yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri ve polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.