Bursa'da kargo kamyonu otoyolda alev aldı

Bursa'da gece yarısından hemen sonra Gebze Orhangazi İzmir otoyolunda Bursa istikametine seyir halinde olan, Ramazan Altıntop yönetimindeki kargo kamyonu bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine otoyola itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Orhangazi çıkışı yakınlarındaki olayda alevler kısa sürede tüm kamyonu sardı.

Rüzgarında etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANMAYA BAŞLAYAN KAMYON SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan otoyolun Bursa gidiş istikameti tekrar trafiğe açıldı.

Kamyonun kasasında boya malzemelerinin olduğu öğrenildi.