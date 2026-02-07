Bursa'da kayıp olarak aranan genç kız kafede ortaya çıktı

- Bursa'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Sude Solak, 42 gün sonra bir kafede bulundu.
- Markete gittiğini söyleyerek evden ayrılan genç kızın sağlık durumu iyi.
- Sude, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Bursa'da 42 gündür aranan genç kızdan sevindiren haber..
27 Aralık 2025 tarihinde evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Sude Solak'tan (16) uzun süre haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Başvurunun ardından polis ekipleri, kızın bulunması için çalışma başlattı.
KAFEDE BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda 42 gün sonra Sude Solak, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bir kafede bulundu.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kız, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kız ailesine teslim edildi.