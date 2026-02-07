Abone ol: Google News

Bursa'da kayıp olarak aranan genç kız kafede ortaya çıktı

Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki kız, polis ekiplerince bir kafede bulundu.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 23:29
  • Bursa'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Sude Solak, 42 gün sonra bir kafede bulundu.
  • Markete gittiğini söyleyerek evden ayrılan genç kızın sağlık durumu iyi.
  • Sude, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Bursa'da 42 gündür aranan genç kızdan sevindiren haber..

27 Aralık 2025 tarihinde evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Sude Solak'tan (16) uzun süre haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından polis ekipleri, kızın bulunması için çalışma başlattı.

KAFEDE BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda 42 gün sonra Sude Solak, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bir kafede bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kız, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kız ailesine teslim edildi.

İç Haber Haberleri