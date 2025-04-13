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Bursa'da kaza yapan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kaza yapan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine ve reklam panolarına çarparak takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.