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    Bursa'da kimyasal madde nöbeti

    Bursa'da binaların yanındaki boş araziye dökülen kimyasalların duman çıkarması sonucu polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 04:18
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    Bursa'da kimyasal madde nöbeti

    Bursa'da saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde itfaiye ekipleri boş bir arazide yanan çöpleri söndürmek için su sıktığı sırada çuvallarda patlama oluştu.

    AFAD ekiplerinin zehirli bir gaz olan Hidrojen Sülfür olabileceği yönünde bilgi vermesi üzerine bölgede güvenlik sağlandı.

    Olayın şüphelisi Oruç K.'yı (38) yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

    BÖLGEYE KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

    Polis ekipleri gece saatlerinden itibaren kimyasal atıkların döküldüğü ve dumanlar çıkan bölgeye şerit çekerek kimseyi yaklaştırmıyor.

    KİMYASALIN NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

    Atıkların döküldüğü bölgeye gelen Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dökülen kimyasaldan numune alarak inceleme yapılmak üzere götürdü. Bölgeye dökülen kimyasalın cinsi yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

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