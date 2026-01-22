Bursa'da kiralamak için baktığı 17. kattaki daireden düşen şahıs öldü

- Bursa'da 17. kattaki daireyi kiralamak isteyen Özgür Demirtaş, balkondan düşerek öldü.
- Sağlık ekipleri, Demirtaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
- Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde kiralık ev arayan Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile anlaşarak 23 katlı apartmanın 17. katındaki boş daireyi görmeye gitti.
Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, iddiaya göre, dengesini kaybedip korkulukları aşarak 68 metreden beton zemine düştü.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi.
44 yaşındaki Demirtaş'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.