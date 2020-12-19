Bursa'da kısıtlamada yolculuk pahalıya patladı

Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen taksiyle gezmeye çıkan kadın müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimi yaptı.

Ankara istikametinden gelmekte olan ticari taksi Duaçınarı mevkiinde durduruldu.

Ekipler, araçta bulunan kadının hal ve hareketlerinden şüplenerek araçtan indirdi.

Kızının hastanede olduğunu ve yanına gittiğini söyleyen kadın, belge göstermeyerek çeşitli bahanelerle polisi uzun süre oyaladı.

10 BİN TL CEZA KESİLDİ

Taksiyle gezmeye çıktığı belirlenen K.Ç.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal, maske ve araçta sigara içmekten 10 bin TL para cezası kesildi.

K.Ç gazetecilerin "Neden sokağa çıktınız" sorusuna da ''Sen sor diye'' diyerek tepki gösterdi.