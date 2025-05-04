Bursa'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Bursa'da saat 18.00 sıralarında Yenişehir-İznik karayolu üzerindeki Afşar Mahallesi mevkiinde A.K. isimli şahsın kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrilip sürüklendi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada motosiklet sürücüsü A.K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Motosiklette yolcu olarak bulunan P.U. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
P.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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