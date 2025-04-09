Bursa'da kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı

İHA

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde, Fatih K. (43) idaresindeki 16 S 2136 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

ALT GEÇİDİN DUVARINA ÇARPTI

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan Fatih K., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.