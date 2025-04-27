Bursa’da korkutan odunluk yangını

İHA

Bursa’da Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde Hisar Mahallesi Akça Caddesi’nde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.