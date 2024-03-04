Bursa'da magandalar düğünde havaya ateş açtı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Huzur Mahallesi'nde düzenlenen düğün eğlencesi, magandaların gölgesinde kaldı.
Havaya defalarca sıktılar
Gelin alma konvoyunda bulunan kişiler, araçlarından inerek tabancalarla havaya defalarca ateş etti.
Silahlı kişiler, çevrede bulunanlara aldırış etmeden defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştılar.
Olay anı kamerada
Bu tehlikeli anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin peşine düşerek yakalamak için çalışmalara başladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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