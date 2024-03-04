Haberler



İç Haber



Bursa'da magandalar düğünde havaya ateş açtı

Bursa'da magandalar düğünde havaya ateş açtı İnegöl'deki bir düğün eğlencesinde, magandalar yine kendilerini gösterdi. Araçlardan inen şahıslar, tabancalarla havaya ateş açtılar. Bu anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.